Затребуваний NFT випадково продали за $3 тисячі замість $300 тисяч

Затребуваний невзаємозамінний токен (NFT) випадково продали приблизно за $3000, що становить одну соту його ринкової ціни﻿, повідомляє Новое время.

Ідеться про одну з NFT колекцій Bored Ape Yacht Club («яхт-клуб нудьгуючих мавп»). До неї входить близько 10 000 цифрових артів, які називають мавпо-аватарами.

Власник Bored Ape під номером 3547 припустився помилки, коли виставляв NFT на продаж в інтернеті. NFT було миттєво куплено автоматизованим акаунтом і знову виставлено на продаж майже за $250 тисяч.

Продавець збирався виставити NFT на продаж за 75 ETH, але випадково виставив за 0,75 ETH ($2,989 тис.).

Бот-покупець заплатив дуже високу комісію у розмірі 8 ETH ($32 тис.), щоб транзакція пройшла миттєво.