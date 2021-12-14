Сосиски за 2 тисячі: київський супермаркет ошелешив "щедрою" знижкою

Один з київських супермаркетів ошелешив українців "щедрою" знижкою. Так, на прилавку з'явилися сосиски з індички, які нібито коштували 2 тисячі гривень, а тепер їх уцінили більш ніж в 10 разів, повідомляє УНІАН.

"Щедру" знижку помітив виконавчий директор спілки споживачів України Максим Несмеянов. Він сфотографував дивний цінник і показав його на своїй сторінці в Facebook.

"Обожнюю подібні акції. Цікаво чи були покупці по 2000 грн за 1кг" , - пожартував про завищену ціну сосисок Несмеянов.

Цінник дійсно виглядає дивним. На ньому зазначено, що сосиски з індички нібито коштували 1 тисячу 963 гривень, але завдяки "щедрій" знижці в 93% покупці зможуть придбати напівфабрикати майже за 120 гривень.

Однак супермаркет навряд чи погодився б настільки знижувати ціну. Швидше за все, в ціннику була вказана завищена початкова вартість. Таким чином супермаркет міг спробувати створити видимість "небаченої щедрості".

У коментарях користувачі вказали, що такий цінник міг з'явитися не через хитрість адміністраторів, а через помилку програми. Багато хто жартує, що мало хто з покупців повірить в таку "щедрість", тому навряд чи така акція буде ефективною.