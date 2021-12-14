У Сенаті США запропонували повернути до оборонного бюджету поправку щодо "СП-2"
Сенатор-республіканець Тед Круз запропонував лідеру демократів в Сенаті Чарльзу Шумеру повернути в проєкт оборонного бюджету США поправку про санкції проти "Північного потоку-2", пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.
В обмін республіканці підтримають кандидатури американських послів у ряді країн.
За даними видання The Hill, Тед Круз обговорив свою пропозицію щодо "Північного потоку-2" з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Останній зацікавлений у якнайшвидшому призначенні послів.
Своєю чергою Чарльз Шумер заявив, що висунув Теду Крузу зустрічну пропозицію. При цьому лідер демократів у Сенаті не уточнив, про що саме йшлося.
Нагадаємо, 7 грудня Палата представників США виключила із проєкту оборонного бюджету санкції проти "Північного потоку-2".