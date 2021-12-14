Instagram спрогнозував тренди серед молоді на 2022 рік

Instagram спрогнозував тренди серед молоді на 2022 рік

Соціальна мережа Instagram склала прогноз соціальних трендів серед молоді на 2022 рік. Дослідження наголошувало на інтересах покоління Z. Так, в трендах буде усвідомленість, дбайливе ставлення до природи й нова мода, зовсім несхожа на "люкс", повідомляє УНІАН.

Підсумки опитування компанія вже опублікувала в мережі. У документі зазначено, що в дослідженні бралися до уваги думки 1200 осіб, віком від 14 до 23 років.

Гумор і меми

Тренд на абсурдний гумор піде на спад. А ось меми про криптовалюту, ферми для майнінгу і інвесторів, які вкладаються в біткоіни, стануть більш популярними.

Благодійність та соціальна активність

Більша частина опитаної молоді розповіла, що вони стежать за акаунтами організацій, які займаються благодійністю або активізмом. Підлітки планують жертвувати більше грошей для нужденних і на розв'язання проблем з екологією. Також покоління Z хоче більше знати про соціальний порядок, тому підлітки хочуть читати більше інформації про це.

Їжа і готування

У 2022 році в трендах виявиться домашня їжа. Молодь буде прагнути вивчати нові рецепти. Серед трендів, які вже виділив Instagram, є домашня випічка хліба, молекулярна кухня і правила змішування коктейлів.

Здоров'я і спорт

Третина опитаних заявила про важливість медитацій і емоційного благополуччя. Психічне здоров'я опиниться в трендах серед молоді. Покоління Z хоче піклуватися про ментальний стан, але і не планує забувати про здорове тіло.

У 2022 році в трендах виявляться домашні тренування. Майже половина опитаних вже практикує заняття спортом з відео та онлайн-тренувань.

Ігри та контент

У 2022 році в трендах продовжать перебувати онлайн-ігри, які стали більш популярними на тлі карантинів і локдаунів. Набирати популярність будуть стріми та VR-концерти в ігрових всесвітах. Також молодь все більше цікавиться NFT.

"Кожен п'ятий опитаний чекає випуску більшої кількості віртуальних речей від великих брендів, щоб мати можливість одягати свого цифрового аватара", - зазначено в дослідженні.

Кар'єра та освіта

Майже всі опитані заявили, що освіта все ж є досвідом, який отримують в реальному світі. Однак більша частина представників покоління Z вважає, що вища освіта втрачає свою цінність.

У 2022 році молодь буде відповідально ставитися до роботи, проте багато хто розцінює працю лише можливістю для заробітку. Майже 70% опитаних вважають, що робота є частиною обов'язків, але не основною частиною життя людини. На тлі цього практично стільки ж молодих людей заявили, що готові отримувати менше грошей, але працювати більш "осмислено".

Краса і мода

У 2022 році молодь, втомлена від домашнього одягу і спортивних костюмів, які більшості доводилося носити під час карантинів, перенесе у світ моди бажання бачити більше радості. Покоління Z хоче відійти від "важкого люксу", на зміну йому прийде"темна академія". Прихильники цієї течії люблять класику, філософію і прагнуть бути схожими на студентів з Оксфорда.

Ще одним трендом, який прогнозує Instagram, є "гоблінкор" - тяга до нейтральних природних відтінків і всього природного. Таку течію експерти вважають переосмисленням готики. Молодь буде прагнути створювати образи з вінтажного одягу, багато хто готовий купувати її в секонд-хендах і протистояти тим самим надлишковому виробництву.

В тренді також буде веганська косметика - "чисті" засоби, створені виключно з рослинних компонентів. У 2022 році стане модним "косметичний мінімалізм" - використання мінімуму товарів і засобів.

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