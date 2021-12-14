Світовий банк виділить Україні 300 млн євро за енергоефективність

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Всесвітній банк розгляне надання Україні 300 млн євро на підвищення енергоефективності, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Хороша новина – вже 17 грудня Рада директорів Світового банку розглядатиме надання Україні 300 млн євро в рамках другого траншу за проєктом "Друга позика на політику розвитку у сфері економічного відновлення". Ці кошти будуть спрямовані насамперед на фінансування президентського проєкту "Енергетична незалежність" , - написала Свириденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

Як повідомляється, масштабна програма термомодернізації житла покликана суттєво знизити енергоспоживання українців та, відповідно, знизити витрати на енергоносії. Учасники програми зможуть знизити споживання енергії та рівень комунальних платежів на 60%. Вже 2022 року планується охопити до 5 тисяч багатоквартирних будинків по всій країні.

Глава Мінекономіки також зазначила, що на зустрічі з Регіональним директором Світового банку Арупом Банерджі обговорювалися ключові питання поглиблення партнерства.

"Спільно готуємо системний документ про напрями співпраці. Йдеться про Стратегію партнерства на 2022 – 2026 роки. У фокусі – економічний розвиток України, макрофінансова стійкість, впровадження електронного управління та цифровізації, розширення експортних ринків та посилення конкурентоспроможності українських "зелених" технологій" , - повідомила Свириденко.

Також очікується реалізація Світовим банком інвестиційних проєктів у галузях машинобудування, енергетики, інформаційних технологій, сільського господарства та будівництва.

Як зазначила глава Мінекономіки, важливим напрямком співпраці залишається збільшення конкурентоспроможності зовнішньої торгівлі. Мінекономіки працює над тим, щоб законодавчо посилити та підвищити ефективність експортно-кредитного агентства (ЕКА). Діяльність установи має сприяти збільшенню присутності українських експортерів на зовнішніх ринках.

Ще один пріоритет, за словами міністра, – розширення державно-приватного партнерства та загальне покращення бізнес-клімату. Співпраця зі Світовим банком важлива для України не лише завдяки фінансовому супроводу важливих проєктів, а і як експертна допомога щодо впровадження реформ. Посилення національних економічних інституцій – шлях до зміцнення економіки України.