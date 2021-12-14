Провал операції з "вагнерівцями": Гордон висунув несподівану версію

До "зливу" інформації з Офісу президента щодо операції із затримання російських найманців ПВК "Вагнер" може бути причетна Марія Левченко – дружина звільненого заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі.﻿ Таку думку висловив журналіст Дмитро Гордон, повідомляє Україна 24.

Коментуючи скандальне звільнення Гогілашвілі, Гордон заявив:

"Я міркую вголос - людина на посаді заступника міністра внутрішніх справ, як пишуть вже всі і показують скріни, має російське громадянство. Російське громадянство на посаді заступника міністра внутрішніх справ! Хлопці, куди подітися далі, що далі говорити? Це не все. Він, виявляється, був судимий у Російській Федерації, має вирок суду. Тобто він ще був судимий. І це ще не все. Вища освіта у нього, виявляється, здобута перед самим призначенням на посаду. Треба перевірити - він купив диплом або що це було? Громадянин Росії, як пишуть усі, судимий у Росії, який, напевно, не мав вищої освіти, не має жодного досвіду роботи в органах внутрішніх справ і взагалі в будь-яких органах, взагалі ніякого досвіду не має, що займається реабілітацією наркозалежних людей, кажуть, сам колишній наркозалежний, стає заступником міністра внутрішніх справ, але це ще не все - він отримує з рук президента орден "За заслуги".

За словами журналіста, внаслідок скандалу з Гогіашвілі стало відомо, що він є чоловіком помічниці Володимира Зеленського Марії Левченко.

"Тепер про Марію Левченко – вона дуже хороша жінка, дуже хороша людина. Я її особисто знаю. Це не просто права рука Володимира Зеленського, це тінь Володимира Зеленського. Це людина, яка знає все. Вона з Володимиром Олександровичем багато років ще з "Кварталу"... Марія Левченко, як свідчать керівники наших силових структур та спецслужб, постійно сидить у кабінеті Володимира Зеленського та чує всі розмови, що мають ознаки державної таємниці, не маючи допуску до державної таємниці. Марія сидить у кабінеті, чує та знає все. А чоловік Марії - громадянин Російської Федерації, судимий у РФ, із сумнівною вищою освітою, колишній наркозалежний" , - наголосив він.

Як заявив Гордон, "це розвал держави, і в цьому винен особисто Володимир Зеленський".

"У Володимира Олександровича виявляється заступник міністра внутрішніх справ - громадянин Росії, а його дружина знає всі державні таємниці. А тепер скажіть мені - чи не пов'язаний провал "вагнерівців", спецоперації та інші провали наших спецслужб з тим, що по цьому ланцюжку зливається особливо важлива інформація прямо в Росію?" , - зазначив журналіст.

За його словами, "жодна собака на це питання не відповість".

"Вони будуть мовчати, тулитися, опускатимуть очі, нестимуть нісенітницю, і ніхто не скаже нічого. Вони не вважають за потрібне це навіть говорити, людям пояснювати" , - додав Гордон.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції розкритикував колишнього главу військової розвідки Василя Бурбу, який заявляв про причетність керівництва України до зриву операції з "вагнерівцями".