Мер Дніпра назвав екс-главу ОП Богдана огрядною твариною

Мер Дніпра Борис Філатов обрушився з критикою на колишнього главу Офісу президента Андрія Богдана та журналіста Дмитра Гордона, який взяв у нього велике інтерв'ю, повідомляє Новое время.

Зокрема, Філатов назвав Богдана "тваринною", а Гордона "повією".

"Огрядна тварина, яку ми з Геннадієм Корбаном знайшли на смітнику, відмили від очистків і зробили людиною, сидить біля такої ж повії, що зображає з себе журналіста та сипле одкровеннями" , - заявив мер Дніпра.

У той же час, Філатов повідомив, що не має наміру коментувати "маячню запаленого розуму цього виродка, який ходив у мій будинок, спав у мене у вітальні на дивані, а потім замовив мене всім мусорам у нашій країні".

Мер Дніпра також згадав історію про його суперечку з президентом України Володимиром Зеленським про те, що якщо до певної дати не розпочне роботу міст у місті, то він піде у відставку.

Філатов опублікував фрагмент інтерв'ю, в якому Андрій Богдан розповідає, що Зеленський спочатку мав намір якимось чином усунути мера, а ідею з мостом президенту підказав він.