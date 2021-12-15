15 грудня 2021 - прикмети та іменинники, що сьогодні не можна робити

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день чаю, День Заменгофа (свято есперантистів), повідомляє УНІАН.

В Україні - День працівників суду, в США - День Білля про права, День капкейку, День котячих пастухів, День імбирно-пряникового латте, День "Носіть перли", в Нідерландах - День королівства, в Греції - День пам'яті жертв "Грецької операції" НКВС.

Пам'ятні дати 15 грудня, річниці та події

У 1791 році в США вступив в дію Білль про права - десять поправок і доповнень до Конституції. Документ реалізує ідею рівності всіх громадян Америки. Безпосереднім джерелом Білля вважається Декларація про права Вірджинії 1776 року, створена Джорджем Мейсоном. Положення Білля і на сьогодні мають вищу юридичну силу і пряму дію.

У разі суперечності актів Конгресу положенням Білля, Верховний суд США визнає останні недійсними. Білль про права використовувався при розробці Загальної декларації прав людини, прийнятої ООН 10 грудня 1948 року, і аналогічних документів, що діють у багатьох країнах світу.

15 грудня 1821 року було засновано Французьке географічне товариство.

15 грудня 1884 року в США було зареєстровано Товариство Сторожової вежі.

У 1840 році прах Наполеона Бонапарта був перевезений до Парижа.

У 1965 році був здійснений перший груповий політ американських космічних кораблів "Джеміні-7" і "Джеміні-6а". Вперше в космосі одночасно перебували чотири астронавти - Френк Борман, Джеймс Ловелл, Уолтер Ширра, Томас Стаффорд.

У 1966 році французьким вченим О. Дольфусом в Медонській обсерваторії в епоху невидимості кілець Сатурна був відкритий його десятий супутник, названий Янусом.

У 2000 році був зупинений 3-й енергоблок Чорнобильської АЕС. Станція була повністю виведена з роботи.

15 грудня 1972 року була створена Організація ООН з охорони навколишнього середовища ЮНЕП. До числа основних завдань ЮНЕП відноситься розробка глобальної екологічної програми та сприяння її реалізації в рамках ООН, виступи на захист природного середовища Земної кулі, розвиток партнерських відносин з іншими підрозділами організації Об'єднаних Націй, а також залучення в екологічну діяльність громадянського суспільства, зокрема, наукових, молодіжних та інших організацій, приватного сектора. Під егідою ЮНЕП щорічно відзначається Всесвітній день навколишнього середовища.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 15 грудня вшановує пам'ять пророка Авакума. Предки у святого просили міцний сон для дітей. У народі день назвали "Авакум крижаний".

Що сьогодні не можна робити

Не бажано згадувати погане минуле, плакати і сумувати. Краще розрахуватися з боргами.

Прикмети на 15 грудня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

стоїть погана погода - такою вона буде до 30 січня;

зірки яскраво світять - до морозу;

навколо місяця з'явилось темне коло - до хуртовини.

Іменини 15 грудня

Іменини у Афанасія, віри, Андрія, Тамари, Марії, Дмитра та Сергія.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева