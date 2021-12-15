Україна піде на компроміс із РФ, якщо його схвалить народ – Данілов

Українська влада припускає можливість того, що країна може піти на компроміс із Російською Федерацією, однак це має відбуватися не за рахунок інтересів нашої держави. Крім того, таке рішення мають схвалити українці, повідомляє Обозреватель.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов під час брифінгу в Офісі президента у вівторок. При цьому чиновник наголосив: йти на поступки у тому, що пропонує Росія, Україна не буде. Він також додав, що країна-агресор у вимогах підвищує планку. На думку Данілова, це робиться для того, щоби викликати інші країни на розмову.

"Спілкування потрібно, але не за рахунок нашого суверенітету. Компроміс можливий, але важливо розуміти, що будь-який компроміс має межу, яку ми не можемо перетнути" , – підкреслив секретар РНБО, додавши, що поступитися і віддати свою територію і порушити Конституцію Україна ніколи не погодиться.

Данілов визнав, що загроза з боку РФ є, вона почалася у 2014 році, проте нині ситуація перебуває під контролем. При цьому чиновник додав, що все може змінитися будь-якої миті. За його словами, після розмови американського президента Джо Байдена з главою української держави Володимиром Зеленським ситуація зі скупченням російської військової міці не змінилася.