Кабмін очікує на рекордний приплив інвестицій

Кабінет міністрів очікує на іноземні інвестиції на рівні $6,5 млрд за підсумками 2021 року. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі UkraineInvest MAKE in UA, повідомляє Корреспондент.

"Цього року уряд очікує на іноземні інвестиції у розмірі $6,5 млрд, включаючи реінвестиції. Це буде найбільший обсяг за останні п'ять років" , - сказав﻿ глава уряду.

Він зазначив, що у Національній економічній стратегії затверджений показник інвестицій у розмірі 15 млрд доларів щороку, починаючи з 2025 року.

"Амбітна мета. Але завдяки нашій спільній роботі вона абсолютно досяжна" , – запевнив Шмигаль.

Прем'єр назвав сім ключових пріоритетів, на яких концентрується уряд і які сприятимуть розвитку економіки та залученню інвестицій: