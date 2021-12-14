Кабмін очікує на рекордний приплив інвестицій
Кабінет міністрів очікує на іноземні інвестиції на рівні $6,5 млрд за підсумками 2021 року. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі UkraineInvest MAKE in UA, повідомляє Корреспондент.
"Цього року уряд очікує на іноземні інвестиції у розмірі $6,5 млрд, включаючи реінвестиції. Це буде найбільший обсяг за останні п'ять років", - сказав глава уряду.
Він зазначив, що у Національній економічній стратегії затверджений показник інвестицій у розмірі 15 млрд доларів щороку, починаючи з 2025 року.
"Амбітна мета. Але завдяки нашій спільній роботі вона абсолютно досяжна", – запевнив Шмигаль.
Прем'єр назвав сім ключових пріоритетів, на яких концентрується уряд і які сприятимуть розвитку економіки та залученню інвестицій:
- якісна імплементація закону про державну підтримку інвестиційних проєктів із великими інвестиціями;
- подальша диджиталізація, зменшення бюрократичного навантаження, а також підтримка ІТ-сектору.
- зменшення ролі держави в економіці через приватизацію державних підприємств, а також розвиток державно-приватного партнерства та концесій у різних галузях: від портів та доріг до газовидобутку.
- завершення земельної реформи Підтримка сільського господарства через розвиток системи зрошення, а також підтримка проєктів зі значною доданою вартістю.
- запуск промислових парків.
- дешеві та довгі гроші на розвиток.
- правильний дизайн ринку.