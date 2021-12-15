Зеленський присвоїв звання "Мати-героїня" понад тисячі українкам

Президент України Володимир Зеленський надав почесне звання "Мати-героїня" 1 010 українським жінкам, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний указ №655/2021 оприлюднено на сайті глави держави у вівторок. Почесне звання отримали матері, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. Таким чином, відзначено їх материнську самовідданість, зразкове виховання дітей та забезпечення умов їхнього всебічного розвитку.

Зазначається, що найбільше жінок, які отримали звання, у Волинській області – 190. Усього було відзначено 48 мешканок Вінницької області, 34 – Дніпропетровської, 18 – Донецької, 35 – Житомирської, 53 – Закарпатської, 12 – Запорізької, 59 – Івано-Франківської, 28 – Київської та 24 – міста Києва.

Також звання "Мати-героїня" отримали 16 мешканок Кіровоградської області, 7 – Луганської, 80 – Львівської, 7 – Миколаївської, 50 – Одеської, 14 – Полтавської, 70 – Рівненської, 17 – Сумської, 44 – Тернопільської, 24 – Харківської, 10 – Херсонської, 40 – Хмельницької, 22 – Черкаської, 77 – Чернівецької та 31 – Чернігівської.