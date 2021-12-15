ДБР затримали копа, який збував наркотики у приміщенні суду

У Харківській області затримали поліцейського, який продавав затриманим наркотики у приміщеннях суду та слідчого ізолятора, повідомляє УНІАН.

За даними Державного бюро розслідувань, поліцейський Чугуївського райуправління входив до складу конвою, який переміщував арештованих із Харківського слідчого ізолятора до суду.

Оперативники встановили, що чоловік примудрявся передавати наркотики затриманим навіть у приміщенні суду. Він контролював, щоб його "клієнтів" не оглядали під час повернення до СІЗО. Гроші поліцейський отримував під час продажу або згодом від родичів заарештованих.

Чоловіка затримали під час чергового збуту партії наркотичних речовин у приміщенні СІЗО. Вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру у збуті наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі встановлюються канали надходження наркотиків до поліцейського.