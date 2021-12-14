Мінфін продав майже 11 млрд грн облігацій

Міністерство фінансів залучило 10,77 млрд гривень на аукціонах із продажу облігацій внутрішньої держпозики, повідомляє Корреспондент.

За даними пресслужби відомства, загалом було запропоновано дев'ять випусків цінних паперів, зокрема два – номіновані у доларах та євро. Термін обігу та ставки за гривневими паперами були такі:

3-місячні: 10,50%, +50 б.п.;

6-місячні: 10,75%, +5 б.п.;

1-річні: 11,77%, +7 б.п.;

1,5-річні: 11,88%, +9 б.п.;

2-річні: 12,65% + 1 б.п.;

3-річні: 12,85% (ставка не змінилася);

5-річні: 13,00%, + 25 б.п.

Найбільший попит був зосереджений на паперах із терміном обігу в три місяці, від продажу яких до бюджету залучили 2,2 млрд гривень. Загалом гривневі облігації принесли бюджету 5,8 млрд.

Доларові ОВДП пропонували з оборотом 2 роки за ставкою 3,9%. Від їхнього продажу залучено 68,9 млн доларів.

ОВДП, номіновані в євро, пропонувалися з терміном обігу на рік та ставкою 2,5%. Вони принесли до бюджету 102,5 млн євро.