ЄС зібрався реформувати Шенгенську зону через COVID-19 та мігрантів

Європейська комісія запропонувала вдосконалити механізм захисту Шенгенської зони через пандемію коронавірусу COVID-19 та міграційну кризу на кордоні Білорусі та Польщі, повідомляє Новое время.

У Єврокомісії пропонують створити механізм захисту Шенгенської зони "у разі серйозної загрози державній політиці чи внутрішній безпеці, яка ставить під загрозу загальне функціонування території без внутрішнього прикордонного контролю".

У разі виникнення мігрантських криз на кордоні пропонується, зокрема, скорочувати роботу контрольно-пропускних пунктів та посилювати охорону зовнішнього кордону ЄС. Заявки біженців можна розглядати на прикордонній території.

Також країнам Євросоюзу пропонується укласти або оновити двосторонні угоди про реадмісію, завдяки чому можна буде "депортувати нелегалів не за межі ЄС, а до тієї європейської країни, з якої безпосередньо прибув порушник".

У разі "загальної загрози" також пропонується посилити заходи контролю та безпеки на внутрішніх кордонах Євросоюзу.