"Омікрон" підтвердили у 77 країнах: ВООЗ рекомендує карантин

Новий штам хвороби COVID-19 Омікрон зафіксували вже у 77 країнах. Про це йдеться на сайті ВООЗ, повідомляє Укрiнформ.

"Наразі 77 країн повідомили про випадки захворювання штамом Омікрон, і реальність така, що він, ймовірно, є вже у більшості країн, навіть якщо його ще не було виявлено" , - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус.

Навіть якщо Омікрон справді викликає менш важкий перебіг захворювання, велика кількість випадків хвороби може знову перевантажити непідготовлені системи охорони здоров’я, вважають у ВООЗ.