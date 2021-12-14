"Омікрон" підтвердили у 77 країнах: ВООЗ рекомендує карантин
Новий штам хвороби COVID-19 Омікрон зафіксували вже у 77 країнах. Про це йдеться на сайті ВООЗ, повідомляє Укрiнформ.
"Наразі 77 країн повідомили про випадки захворювання штамом Омікрон, і реальність така, що він, ймовірно, є вже у більшості країн, навіть якщо його ще не було виявлено", - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус.
Навіть якщо Омікрон справді викликає менш важкий перебіг захворювання, велика кількість випадків хвороби може знову перевантажити непідготовлені системи охорони здоров’я, вважають у ВООЗ.
"Я маю бути дуже відвертим: вакцини самі по собі не виведуть жодну країну з цієї кризи. Країни можуть та повинні запобігати поширенню штаму Омікрон за допомогою обмежувальних заходів, що працюють сьогодні", - додав очільник ВООЗ.