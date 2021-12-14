У МОЗ назвали кількість українців, які пропустили другу дозу вакцини

Майже 110 тисяч українців прострочили запровадження другої дози вакцини проти коронавірусної інфекції, повідомляє Корреспондент.

"Зараз обов'язок кожної людини – захистити себе та рідних, зробивши щеплення. Водночас майже 110 тисяч українців прострочили другу дозу антиковідної вакцини. Тому закликаю кожного прийти та надолужити пропущену дозу ", - заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін .

У МОЗ зазначили, що дані електронної медичної системи охорони здоров'я України за серпень-жовтень свідчать, що невакциновані мають у п'ять разів вищий ризик госпіталізації і майже в дев'ять разів вищий ризик смерті від коронавірусу.

Кузін нагадав, що мінімально можливі інтервали для доз вакцин: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, Moderna – 28 днів, CoronaVac/Sinovac Biotech – 14 днів, Oxford/AstraZeneca – 28 днів.