У зоні ООС поранило бійця ЗСУ

14 грудня в зоні проведення операції Об’єднаних сил унаслідок обстрілу з боку окупантів поранення дістав український військовий, повідомляє Укрiнформ.

Про це інформує у Фейсбуці оперативно-тактичне угруповання «Схід». 14 грудня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та вчинили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності ОТУ «Схід».

«В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав кульове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу» , - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що стан здоров’я пораненого бійця - середньої тяжкості