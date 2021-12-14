Число жертв вибуху бензовозу на Гаїті зросло до 60
Унаслідок вибуху автоцистерни на Гаїті загинули щонайменше 60 осіб, десятки потерпілих госпіталізовані, повідомляє Укрiнформ.
"Станом на цей час ми виявили 60 загиблих", - цитує AFP заступника мера міста Кап-Аїтьєн, де сталася трагедія, Патріка Алмонора.
Він додав, що пошукові роботи на місці вибуху тривають.
Прем'єр-міністр Гаїті Аріель Анрі повідомив, що лікарні, куди госпіталізували десятки поранених, потребують додаткових засобів. У зв’язку з цим у місті розгорнуть польові шпиталі.