У Кам'янці-Подільському знову підпалили авто місцевого депутата

У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині невідомий підпалив автомобіль депутатки міської ради Олесі Понятовської - це вже другий такий інцидент з початку року, повідомляє Укрiнформ.

«Знову Кам’янець сколихнув зухвалий злочин... Посеред білого дня на території комунального підприємства невідомий чоловік вчинив підпал автівки депутатки фракції ВО «Свобода», директора цього підприємства – Олесі Понятовської. Не забув ще ніхто, як на початку цього року було знищено у такий самий спосіб її ж автівку» , - написав у Фейсбуці міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко.

У секторі комунікації поліції Хмельницької області кореспонденту Укрінформу повідомили, що пожежу самостійно ліквідували працівники підприємства. Правоохоронці провели огляд місця події. Відомості про неї внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 194 КК (Умисне знищення або пошкодження майна).