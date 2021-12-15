Макрон та Путін домовилися про нові переговори

Макрон та Путін домовилися про нові переговори

Президенти Франції та Росії Емманюель Макрон та Володимир Путін домовилися провести до кінця цього року нову розмову, повідомляє ТАСС.

"Вони [президенти] домовилися переговорити знову до кінця року, щоб повернутися до розглянутих питань", - йдеться в комюніке Єлисейського палацу за підсумками телефонної розмови президентів двох країн, що відбулася у вівторок.

У ході обміну думками глави держав також обговорили ситуацію на білорусько-польському кордоні, ситуацію в Україні та шляхи врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху, зазначається у повідомленні.

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