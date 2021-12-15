Макрон та Путін домовилися про нові переговори

Президенти Франції та Росії Емманюель Макрон та Володимир Путін домовилися провести до кінця цього року нову розмову, повідомляє ТАСС.

"Вони [президенти] домовилися переговорити знову до кінця року, щоб повернутися до розглянутих питань" , - йдеться в комюніке Єлисейського палацу за підсумками телефонної розмови президентів двох країн, що відбулася у вівторок.

У ході обміну думками глави держав також обговорили ситуацію на білорусько-польському кордоні, ситуацію в Україні та шляхи врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху, зазначається у повідомленні.