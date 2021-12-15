Саакашвілі ризикує стати інвалідом - грузинський медик

Колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися, повідомляє "Интерфакс".

"Зараз у Міхеїла Саакашвілі посттравматичний стрес та енцефалопатія Верніке, яка може різко загостритися, і ми отримаємо не здорового, а інваліда Саакашвілі" , - заявив журналістам лікар з грузинського центру "Емпатія" Отар Тоїдзе.

За його словами, центр "Емпатія" направив у спеціалізовані медичні установи кількох країн із проханням прийняти Саакашвілі на лікування.

"Клініку треба підібрати відповідно до стану пацієнта та за його згодою. Ми направили листи до кількох закордонних клінік, у тому числі до Німеччини, але відповідь поки що запізнюється" , - сказав Тоїдзе.

За станом здоров'я Саакашвілі у військовому шпиталі у Горі спостерігають три групи лікарів - офіційний медичний консиліум, створений при Мін'юсті Грузії, лікарі якого здійснюють реальне лікування. Друга група медиків створена при Народному захисникові Грузії, вона консультативна. Третя група із центру "Емпатія", на допущенні якої у шпиталь наполягав сам Саакашвілі.