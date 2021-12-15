Археологи виявили у Китаї статуетки Будди

Археологи виявили найстаріші статуї Будди, будь-коли знайдені у Китаї. Мідні прикраси віком близько 2200 років, знайдені під час розкопок царських гробниць, пов'язані з династією Східна Хань, повідомляє Обозреватель.

Одна статуя, відома як Шакьямуні, зображує Будду, що стоїть на платформі в довгому плащі, а інша – П'яти Татхагат, яка наголошує на п'яти великих Будд. Ці фігурки на 200 років старші за попередні статуї Будди, знайдені в Китаї, виконані в стилі Гандхара. Це стиль буддійського образотворчого мистецтва, що розвинувся на території нинішнього північно-західного Пакистану та східного Афганістану між І століттям та VII століттям до нашої ери.

Статуї Будди були виявлені археологами, що працюють у північно-західній провінції Шеньсі, розташованій у центральному регіоні Китаю, де у 1970-х роках було виявлено всесвітньо відому теракотову армію солдатських скульптур у натуральну величину.

У ході розкопок, які проводилися з червня 2020 року по листопад 2021 року, було виявлено 3648 стародавніх гробниць, які були побудовані з періоду царств (475 р. до н.е. - 221 р. до н.е.) до династії Цин. (1644-1911 рр. до н.е.)

За словами керівника археологічного проекту Лі Міна, місце розкопок під назвою цвинтар Хонгдуюань на півночі Чан'ань, нині відоме як Сіань, як столиця древніх китайських династій Хань і Тан, було найвищим кладовищем. Більшість похованих у гробницях є родичами королівської сім'ї, високопосадовцями та високопосадовцями, і все це записано в історичних книгах.

На цей час виявлено понад 16 тисяч предметів культурних реліквій, зокрема дві статуї Будди.