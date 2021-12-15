Космічний зонд вперше "торкнувся" атмосфери Сонця

Автоматична міжпланетна станція для дослідження Сонця Parker стала першим космічним апаратом, який побував у верхніх шарах сонячної атмосфери, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Вперше в історії космічний апарат доторкнувся до Сонця. Зонд NASA Parker Solar пролетів через верхні шари атмосфери сонця - її корону, зібрав дані про частинки сонячної енергії та його магнітні поля" , - інформувало NASA.

У повідомленні наголошується, що у майбутньому зонд продовжить здійснювати прольоти через корону Сонця для збирання більшої кількості даних.

"Перший проліт через корону, що тривав лише кілька годин, це лише один з безлічі запланованих у рамках місії. Parker продовжить обертатися навколо Сонця, досягаючи максимального наближення близько 3,83 млн миль над його поверхнею" , - додали в NASA.

За даними космічного управління, наступний проліт очікується у січні 2022 року.

Зонд був запущений у серпні 2018 року за допомогою ракети Delta-IV з мису Канаверал у штаті Флорида. Серед головних завдань зонда: дослідження причин нагрівання сонячної корони та прискорення сонячних вітрів.