"Антонов" та "UNA" погодили будівництво п'яти літаків

Міністерство інфраструктури України та ДК «Укроборонпром» підписали меморандум, відповідно до якого нова державна авіакомпанія «Українські національні авіалінії» замовить у ДП «Антонов» п’ять пасажирських літаків. Меморандум було підписано 14 грудня, повідомляє Укрiнформ.

«Коли ми планували українського національного перевізника - це для стимулювання нашої авіагалузі. Україна одна з небагатьох країн, яка вміє будувати літаки, має технології, виробництво, людей. Не вистачало лише державних замовлень. І зараз ми починаємо це робити для цивільної авіації» , - сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час церемонії підписання меморандуму.

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Він додав, що вже у першому або другому кварталі наступного року будуть підписані безпосередні контракти з ДП «Антонов».

За словами генерального директора Укроборонпрому Юрія Гусєва, відповідно до меморандуму «Антонов» впродовж трьох років побудує п’ять пасажирських літаків Ан-158 на 99 місць. Він додав, що держпідприємство планує збудувати перший літак за 1 рік.

Кубраков зазначив, що пасажирські літаки вітчизняного виробництва будуть використовуватися на регіональних рейсах по Україні та на міжнародних рейсах на короткі відстані.