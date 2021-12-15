Одна українська область може знову "почервоніти"

Одеська область через зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію може повернутися до червоної зони карантину. У середньому на добу у регіоні фіксують 500-600 нових випадків захворювання, повідомляє Корреспондент.

Про це у вівторок, 14 грудня, розповів місцевим ЗМІ головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров. За його словами, якщо така динаміка зберігатиметься і надалі, то на Одещині знову введуть обмеження червоної зони.

"Попри спад захворюваності в Україні, на Одещині не згортають додаткові ліжка, а допомогу пацієнтам з коронавірусом продовжують надавати у 28 лікувальних закладах" , - сказав Гончаров.

Він же зазначив, що в лікарнях першої хвилі на сьогодні перебуває 621 хворий на коронавірус, другої хвилі - 538.