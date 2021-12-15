У Польщі створили одяг, здатний реагувати на стрес

Модельєр із Польщі Іга Венглінська розробила перший у світі одяг, який реагує на ступінь стресу свого власника. Модна лінійка спрямована на візуалізацію нервового стану людини, даючи можливість взяти себе в руки та заспокоїтися, повідомляє Обозреватель.

Згідно з матеріалами західних ЗМІ. У спеціальний матеріал з полісенсору вшиті спеціальні датчики, спрямовані на поглинання стресової енергії, яку виробляє організм у критичній ситуації.

"Створення цієї емоційної лінійки засноване на досвіді, який будується на сенсорному заміщенні. Сенсорне заміщення – це коли мозок бере інформацію від одного почуття, такого як дотик, і перетворює його на сприйняття іншого почуття, наприклад зору. Він зазвичай використовується, щоб допомогти людям з ослабленим зором використати дотик для читання шрифту Брайля" , – розповіла Венглінська, знайомлячи публіку зі своїм винаходом.

Емоційний одяг реагує на частоту серцевих скорочень, температуру та активацію потових залоз за допомогою датчиків, які зі свого боку спричиняють зміни візуального освітлення. Стрес зазвичай викликає підвищення температури та прискорене серцебиття.

Один з топів з довгими рукавами облягає фігуру та прикрашений гладкою водолазкою. Він реагує на температуру тіла та частоту серцевих скорочень, змінюючи колір із чорного на напівпрозорий та навпаки.