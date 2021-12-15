Погода на Миколи і Новий рік: синоптик дав прогноз

У День Святого Миколая, 19 грудня, в Україні прогнозують аномально теплу погоду. Напередодні Нового року, 31 грудня, морозу та снігу також очікувати не варто. Про це розповів народний синоптик Володимир Деркач, повідомляє Обозреватель.

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У суботу, 18 грудня, можливий невеликий мороз, проте вдень по всій країні спостерігатимуться переважно плюсові температури, також можливі опади.

"19 грудня буде незначне похолодання, вночі мінус, вдень трохи тепліше. Незначні опади, але під ногами не хлюпатиме" , – сказав він.

Більше того, сильні холоди не передбачаються в Україні до кінця року. За словами синоптика, друга декада грудня загалом буде теплою та нетиповою для зими.

В останні дні поточного року в Україні домінуватиме нехарактерна для зими погода – тобто буде тепліше, ніж зазвичай. Температура коливатиметься від мінусової ночі до плюсового дня.