Україна та Швеція уклали новий договір щодо оборони

Міністр оборони України Олексій Рєзніков підписав угоду в галузі оборони зі Швецією.﻿ З боку Швеції угоду підписував міністр оборони країни Петер Гультквіст, повідомляє Факти.ICTV.

Світлини з офіційної частини підписання угоди Олексій Рєзніков підписав словами вдячності та відзначив зміцнення дипломатичних стосунків між країнами.

"Сьогодні, на додаток до продуктивного діалогу, було підписано нову Угоду з міністром оборони Петером Гультквістом. Я дякую нашим друзям за всебічну підтримку та зміцнення двосторонніх відносин" , – написав політик на своїй сторінці у Twitter.

Подробиці нового договору між країнами наразі не розголошуються.

Олексій Рєзніков прибув до Стокгольму з офіційним візитом у понеділок, 13 грудня. На своїй сторінці у Twitter він анонсував низку зустрічей, спрямованих на зміцнення співпраці України зі Швецією.