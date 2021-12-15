Україна та Швеція уклали новий договір щодо оборони
Міністр оборони України Олексій Рєзніков підписав угоду в галузі оборони зі Швецією. З боку Швеції угоду підписував міністр оборони країни Петер Гультквіст, повідомляє Факти.ICTV.
Світлини з офіційної частини підписання угоди Олексій Рєзніков підписав словами вдячності та відзначив зміцнення дипломатичних стосунків між країнами.
"Сьогодні, на додаток до продуктивного діалогу, було підписано нову Угоду з міністром оборони Петером Гультквістом. Я дякую нашим друзям за всебічну підтримку та зміцнення двосторонніх відносин", – написав політик на своїй сторінці у Twitter.
Подробиці нового договору між країнами наразі не розголошуються.
Олексій Рєзніков прибув до Стокгольму з офіційним візитом у понеділок, 13 грудня. На своїй сторінці у Twitter він анонсував низку зустрічей, спрямованих на зміцнення співпраці України зі Швецією.