Про що не можна говорити з чоловіком: 5 заборонених тем

Психологи вважають, що деякі звичайні теми чи звички у розмовах чоловіки сприймають інакше, ніж жінки. "Небезпечними" найчастіше називають теми, які якимось чином зачіпають чоловіче самолюбство або зменшують значущість самої жінки в очах партнера, повідомляє Обозреватель.

Подібні розмови краще не порушувати без серйозної причини, а якщо робити це, то дуже обережно. Які теми можуть підірвати довіру та зіпсувати стосунки – читайте далі в добірці.

1. Критика його батьків

Якщо у вашого партнера хороші стосунки з батьками, ваша думка нічого не змінить і сприйматиметься як прискіпливість.

В принципі критикувати когось, хто близький і дорогий чоловікові, без серйозних причин не варто. Він спробує захистити родича чи друга й ситуація може перетворитися на конфлікт.

Стосунки з батьками. Джерело: Фото автора Andrea Piacquadio: Pexels

2. Висміювання поведінки чи зовнішності чоловіка

Нам усім неприємні особи, які нас принижують. Якщо це, нехай і ненавмисно, робить друга половинка, самооцінка може впасти ще більше. Стосункам це точно не піде на користь.

Психотерапевт Іван Фенін упевнений, що чоловіки найчастіше більш вразливі всередині, ніж жінки, і більш інфантильні. Важливо пам'ятати: те, що однією стороною сприймається як жарт, може бути зрозумілим іншою як образа.

3. Сексуальні успіхи з колишніми

Навіть за найдовірливіших і найміцніших стосунків розмови на цю тему можуть бути небезпечними. Є всі шанси, що партнер мимоволі почне порівнювати себе з іншим.

Сюди ж можна зарахувати розмови-фантазії про знаменитостей. Чоловікові навряд чи буде приємно думати, ніби ти зустрічаєшся з ним лише тому, що той, другий, недосяжний.

4. Скарги на свою зовнішність і фігуру

Як показує практика, чоловіки можуть не помічати якоїсь вади, якщо жінка сама не вкаже на неї. Крім того, якщо партнерка постійно розповідатиме, яка вона некрасива, то, цілком імовірно, переконає в цьому і себе, і його.

Щодо обговорення своєї ваги, то в цьому випадку багато чоловіків губляться і не знають, як правильно відповідати. Вони можуть і не думати, що в коханої є зайві кілограми – а просто недостатньо "переконливо" про це говорити. Сварка за такого сценарію дуже ймовірна.

5. Зайві фізіологічні подробиці

Із коханою людиною важливо обговорювати своє здоров'я, самопочуття. Знання циклу, наприклад, може підказати чоловікові, чому в його обраниці поганий настрій.

Однак надмірно присвячувати чоловіка у всі подробиці й буденно розповідати, наприклад, про те, чому ти так довго пробула у санвузлі, – не найкраща ідея. Це вбиває усю романтику.