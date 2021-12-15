Нідерланди на місяць продовжили карантин

Влада Нідерландів подовжила дію заходів для боротьби з коронавірусом до 14 січня 2022 року. Про це під час пресконференції в Гаазі сказав прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє Укрiнформ.

“Заходи запобігання поширенню коронавірусу будуть продовжені до 14 січня” , - зазначив він.

Рютте заявив, що нові обмеження мають допомогти запобігти подальшому перевантаженню лікарень.

Таким чином дотримання дистанції 1,5 метра залишається обов’язковим, супермаркети та аптеки працюватимуть до 20:00, кафе, ресторани, спортивні клуби, музеї закриватимуться о 17:00. Вдома не дозволяється приймати більше чотирьох осіб віком від 13 років.

Літнім людям рекомендується максимально обмежити контакти навіть з власними дітьми та онуками.

Документ, що підтверджує повну вакцинацію, сертифікат про одужання чи негативний тест на коронавірус залишається обов’язковим для всіх від 13 років у сфері громадського харчування, театрів, концертних залів, музеїв, спортивних майданчиків та кінотеатрів.