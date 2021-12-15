У НАТО очікують, що за два роки всі офіцери ЗСУ заговорять англійською

Дорожня карта з вивчення англійської мови Міністерства оборони України дає підстави сподіватися, що до 2024 року нею зможуть спілкуватися всі офіцери ЗСУ, повідомляє Укрiнформ.

Таку думку висловив радник з питань професійної військової освіти підполковник Стасіс Палдунас під час «круглого столу» в Укрінформі на тему: «Співпраця Україна-НАТО – шлях вперед». Зокрема, він згадав дорожню карту з вивчення англійської мови Міністерства оборони України.

«Програма є дуже амбіційною, і я сподіваюся, до 2024 року… всі офіцери будуть у змозі говорити англійською та брати участь в усіх активностях без проблем. Я також хочу звернути увагу, що навчальні та тренувальні предмети у вищих закладах будуть англійською мовою. У 2024 році 50% навчальних курсів будуть англійською мовою» , - сказав Палдунас.

При цьому він зауважив, що не всі навчальні інституції мають достатню тренувальну базу та матеріали для проведення тренувань відповідно до стандартів НАТО.

Своєю чергою радник з питань підготовки сержантського і старшинського складу сержант майор Йонас Спавічюс наголосив, що стандарти НАТО стосовно сержантського складу Україна впроваджує доволі швидко.

«Утім, є сфери для покращення та прогресу. Це проблематичні питання зарплати, соціальних гарантій, низька привабливість служби у війську на ринку праці та недостатній мотиваційний фактор для професійної військової кар’єри в ЗСУ» , - вважає Спавічюс.

Він також висловив сподівання, що увага держави до цих проблем сприятиме розвитку військової кар’єри в ЗСУ.