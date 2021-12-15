Мальта легалізувала вирощування канабісу

Парламент Мальти у вівторок схвалив закон, який легалізує вирощування та зберігання канабісу для особистого використання, повідомляє Укрiнформ.

"Дорослим дозволять носити з собою до семи грамів канабісу, а вдома вирощувати не більше чотирьох рослин. Однак споживати його в громадських місцях та на очах дітей буде заборонено" , - цитує закон BBC.

Відповідно до ухваленого закону, особам, у яких виявлять більше ніж сім грамів канабісу, загрожує штраф до 100 євро. За паління у громадських місцях штрафуватимуть на 235 євро, а у присутності осіб молодше 18 років – до 500 євро.

Законом передбачено створення спілок для продажу готового канабісу чи його насіння – таким чином регулюватиметься обіг наркотику. Одна особа зможе бути членом лише однієї спілки.

Як зазначає BBC, схожі плани мають кілька інших країн ЄС, зокрема Німеччина, Люксембург та Швейцарія.