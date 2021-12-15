"Укроборонпром" готовий збільшити виробництво озброєння

Державний концерн "Укроборонпром" готовий за необхідності збільшити обсяги виробництва озброєння та військової техніки у зв'язку із ситуацією в Україні, повідомляє Корреспондент.

"Країна-агресор продовжує розхитувати ситуацію в Україні. РФ вдається і до кібершпигунства, і до пропаганди, і, звичайно, до енергетичних важелів впливу, як скорочення транзиту газу через українську ГТС, а також підвищення європейських цін на газ. Очевидно, з метою політичного тиску на сусідні держави та для підтримки напруги в регіоні РФ періодично вдається до практики перекидання військових підрозділів, озброєння та військової техніки до кордону з Україною" , - заявив генеральний директор ДК Юрій Гусєв.

Він зазначив, що ситуація в районі проведення Операції об'єднаних сил загострюється, в окупованому Криму "тривають заходи щодо мілітаризації, посилилася розвідувальна діяльність РФ проти України".

Враховуючи ситуацію, Укроборонпром зазначає, що підприємства-учасники готові за необхідності збільшити обсяги виробництва озброєння та військової техніки.