Помер брат засновника КНДР Кім Ір Сена

Кім Ен Чжу, молодший брат засновника та першого президента КНДР Кім Ір Сена, помер у віці 101 року, повідомляє ТАСС.

За даними агентства Yonhap з посиланням на північнокорейські ЗМІ, нинішній лідер країни Кім Чен Ин направив у вівторок вінки та висловив співчуття у зв'язку з його смертю, про дату якої не повідомляється.

Кім Ен Чжу народився у 1920 році і після приходу Кім Ір Сена до влади займав низку керівних посад. Зокрема, він очолював впливовий Організаційний відділ Трудової партії Кореї, однак у 1973 році його на цій посаді змінив Кім Чен Ір, син Кім Ір Сена. У 1993 році Кім Ен Чжу повернувся в політику, став членом Політбюро, а з 1998 року обіймав церемоніальну посаду почесного заступника голови Постійного комітету Верховного народного зібрання (парламенту).