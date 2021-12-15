США згодні зняти санкції з Ірану

Сполучені Штати готові зняти санкції з Ірану в рамках Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми (СВПД). Таку заяву зробила американський постпред при Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Корреспондент.

"Президент США Джо Байден дав чітко зрозуміти - він готовий повернутися до дотримання Штатами зобов'язань у рамках СВПД, якщо Іран зробить те саме. Ми повністю готові зняти санкції, які не відповідають нашим зобов'язанням у рамках СВПД, що дозволить Ірану отримати економічну вигоду від угоди" , - сказала Томас-Грінфілд.

"Ми, однак, не можемо дозволити Ірану прискорити свою ядерну програму і затягнути переговори. Я з жалем говорю, що саме це відбувається на переговорах у Відні" , - додала Томас-Грінфілд.

Вона вважає, що до поновлення переговорів Іран "приурочив" нові провокації.

Відомо, що у жовтні офіційний представник Держдепартаменту заявив, що США згодні відновити переговори щодо ядерної угоди з Іраном. За його словами, американська сторона готова повернутися до Відня, досягти домовленостей щодо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) та втілити їх у життя.