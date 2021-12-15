Hubble зняв унікальну галактику і заразом зірку з шипами

На знімку знята не тільки галактика в Сузір'ї Печі, а й дві інші яскраві точки, що знаходяться або в Чумацькому шляху, або дуже далеко навіть від NGC 1317, повідомляє Сьогодні.

Фотографія була опублікована на офіційній сторінці Європейського космічного агентства у соціальній мережі Instagram.

Ця галактика – парна, пояснює агентство, але більший сусід NGC 1317 – NGC 1316 – знаходиться поза зором Hubble.

Що цікаво, знята галактика супроводжується зображення двох об'єктів з дуже різних частин Всесвіту.

Наприклад, яскрава крапка, оточена хрестоподібним візерунком, – це зірка з нашої галактики, оточена дифракційними шипами.

Тим часом більше червона видовжена пляма – далека галактика, що лежить далеко поза NGC 1317.