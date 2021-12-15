"Омікрон" став домінуючим штамом у Лондоні

Панівним штамом коронавірусу в Лондоні став Омікрон – останніми днями на нього припадає понад 50% заражень у столиці Великобританії, повідомляє Укрiнформ.

Згідно з матеріалами одного з британських таблоїдів, з посиланням на керівника відділу громадської охорони здоров'я Лондона Кевіна Фентона, останній моніторинг захворюваності на коронавірус у столиці Британії показує, що понад 50% зафіксованих випадків припадає на Омікрон. Таким чином, ця мутація витісняє дельта-штам.

Крім того, як зазначається, зараз у лондонських лікарнях перебувають 1360 пацієнтів із коронавірусною інфекцією – це найбільший показник з початку березня.

Хоча багатьма пацієнтами, особливо вакцинованими, Омікрон переноситься легше, ніж Дельта.