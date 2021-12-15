Курс валют НБУ на 15 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 15 грудня 2021 року
Курс долара у порівнянні з 14 грудня виріс до рівня 27.00 за 1 долар.
Євро подорожчав на 21 коп. до 30.53 за 1 євро.
Курс рубля виріс рівня 3.67 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 13 коп. до 35.76 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 22 коп. до 29.34 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 6.59 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26.998 500
|EUR
|Євро
|30,534 000
|RUB
|Рубль
|0.367 020
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.764 900
|CHF
|Швейцарський франк
|29.344 600
|PLN
|Польський злотий
|6.594 300