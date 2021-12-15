Курс валют НБУ на 15 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 15 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 14 грудня виріс до рівня 27.00 за 1 долар.

Євро подорожчав на 21 коп. до 30.53 за 1 євро.

Курс рубля виріс рівня 3.67 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 13 коп. до 35.76 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 22 коп. до 29.34 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 3 коп. до 6.59 за 1 польський злотий.