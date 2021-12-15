Toyota планує випускати 30 моделей електрокарів до 2030 року

Президент японської компанії Toyota Тойода Акіо оголосив про нову стратегію стосовно виробництва електромобілів, повідомляє Укрiнформ.

Як пише NHK, згідно з оприлюдненим у вівторок планом, до 2030 року Toyota представить на ринок 30 моделей електромобілів. І того ж року загальний обсяг їх продажу сягне 3,5 мільйона одиниць. Зокрема, всі люксові моделі Lexus, що продаються у США, Європі та Китаї, будуть електричними.

Крім того, як повідомляється, Toyota до 2030 планує інвестувати в розробку акумуляторів до 2 трлн ієн або приблизно 18 млрд доларів.

«Тойода сказав журналістам, що компанія переглянула свої цілі у бік підвищення, взявши до уваги енергетичну політику урядів різних країн. Він наголосив на важливості гнучкої відповіді на зміни в майбутньому» , - йдеться у повідомленні.

Як додає NHK, за його словами, компанія хотіла б продовжувати пропонувати клієнтам вибір, «доки не буде чітко визначено шлях до декарбонізації суспільства».