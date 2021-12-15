Toyota планує випускати 30 моделей електрокарів до 2030 року

Toyota планує випускати 30 моделей електрокарів до 2030 року

Президент японської компанії Toyota Тойода Акіо оголосив про нову стратегію стосовно виробництва електромобілів, повідомляє Укрiнформ.

Як пише NHK, згідно з оприлюдненим у вівторок планом, до 2030 року Toyota представить на ринок 30 моделей електромобілів. І того ж року загальний обсяг їх продажу сягне 3,5 мільйона одиниць. Зокрема, всі люксові моделі Lexus, що продаються у США, Європі та Китаї, будуть електричними.

Крім того, як повідомляється, Toyota до 2030 планує інвестувати в розробку акумуляторів до 2 трлн ієн або приблизно 18 млрд доларів.

«Тойода сказав журналістам, що компанія переглянула свої цілі у бік підвищення, взявши до уваги енергетичну політику урядів різних країн. Він наголосив на важливості гнучкої відповіді на зміни в майбутньому», - йдеться у повідомленні.

Як додає NHK, за його словами, компанія хотіла б продовжувати пропонувати клієнтам вибір, «доки не буде чітко визначено шлях до декарбонізації суспільства».

Новини

analytics