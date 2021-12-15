Рєзніков відвідав базу ВМС Швеції

Міністр оборони України Олексій Рєзніков у рамках офіційного візиту до Королівства Швеція відвідав базу Четвертої флотилії ВМС цієї країни, повідомляє Укрiнформ.

Як інформує Міноборони України, очільник оборонного відомства зустрівся із командувачкою Військово-морських сил Швеції контрадміралом Євою Скуг Хаслум.

Українську делегацію ознайомили із призначенням, структурою та основними спроможностями Четвертої флотилії, зі зразками озброєння та військової техніки, а також зі спеціальними засобами амфібійного полку ВМС Швеції.