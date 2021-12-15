Глава МЗС ФРН розкритикувала вирок Тихановському

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок розкритикувала вирок білоруському опозиціонеру Сергію Тихановському, вимагаючи негайного звільнення всіх політв'язнів у Білорусі, повідомляє Дзеркало тижня.

Як пише DW, глава німецького зовнішньополітичного відомства на пресконференції під час візиту до Стокгольма у вівторок заявила, що "прийняла до уваги скандальні вироки" Тихановському та іншим білоруським опозиціонерам.

"Я хочу повторити нашу вимогу про негайне та беззастережне звільнення всіх політв'язнів" , - сказала Бербок.

Раніше у вівторок Гомельський обласний суд засудив Тихановського до 18 років у колонії посиленого режиму. Ще п'ять фігурантів "справи Тихановського" – Микола Статкевич, Ігор Лосик, Артем Саков, Володимир Циганович та Дмитро Попов – отримали від 14 до 16 років в'язниці.