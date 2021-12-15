У двох областях знеструмлено близько 60 населених пунктів
У Київській та Львівській областях знеструмлено 56 населених пунктів через негоду, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 7 год. 15 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 56 населених пунктів у 2 областях (Львівська – 54 та Київська – 2 ). До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - зазначено у повідомленні.