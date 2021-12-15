Київ забудують новим форматом житла: дешевих квартир поменшає

Поступова орієнтація вітчизняних компаній на створення великих житлових масивів за принципом нового міста може стати важливим елементом у розвитку первинного ринку житла Києва, повідомляє UBR.

Такий формат передбачає створення самодостатніх, інтегрованих у навколишнє середовище житлових просторів із усім необхідним для комфортного життя, роботи, відпочинку, занять спортом тощо. Таку думку висловив засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький.

Подібні проекти, за його твердженням, відповідатимуть світовим стандартам енергозбереження та будуватимуться з використанням найсучасніших технологій.

"У нових масштабних проектах довкілля стане домінантою, а житлові будинки та належна інфраструктура для максимально комфортного життя (це і місткі дитячі садки, школи, спортивні, прогулянкові зони, паркінги) будуть органічно "вплетені" в природне середовище" , - наголосив він.

За його словами, собівартість зведення таких об'єктів може на 30-35% бути вищою за звичайні проекти комфорт-класу. А до 2025-2027 років у Києві частка нових масштабних проектів може становити 25-30% від усієї пропозиції на первинному ринку житла.