В Україні створили унікальний електросамокат-позашляховик

Таку техніку для бездоріжжя під назвою «Буцефал» створили львівські інженери, повідомляє Новости Ю.

Електросамокат отримав серйозне удосконалення, яке запропонували українські інженери. Зокрема, розробники додали ключ запалення, щоб техніка не викликала інтерес грабіжників. Для комфортної нічної поїздки самокат оснащено потужними передніми та задніми фарами.

Електросамокат може розвивати доволі серйозну швидкість – 60 кілометрів за годину, а запас ходу такий, як у бюджетного електрокара – 100 кілометрів. Для повної зарядки батарей необхідно 5 годин.

Вага електросамокату становить приблизно 50 кілограмів.

Примітно, що собівартість найбюджетнішої моделі сягає 40 тисяч гривень. Доволі висока ціна, як для електросамоката, продиктована тим, що це все-таки дорожня версія, що має визначні характеристики.

У планах інженерів — доопрацювати дизайн позашляхового електросамокату «Буцефал», покращивши його керованість.