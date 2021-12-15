У Гонконгу десятки людей заблоковано в ТЦ через пожежу

У Гонконзі сильна пожежа в торговому центрі (ТЦ). В результаті в будівлі заблоковані десятки людей, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Йдеться про 38-поверховий Всесвітній торговий центр в районі Козуей-Бей. Перші повідомлення про загоряння надійшли вранці о 6:37 за київським часом. За деякими даними, спочатку близько 100 осіб перебували на даху охопленої вогнем будівлі.

At least two people injured, more than 100 people awaiting rescue following three-alarm fire at Hong Kong's World Trade Centre in Causeway Bay pic.twitter.com/5d3yqOvq4O — Factal News (@factal) December 15, 2021

Згідно з попередньою інформацією рятувальників, приблизно 20 осіб вже евакуйовані, проте десятки відвідувачів як і раніше залишаються в центрі. Інформації про постраждалих не надходило.