У Гонконгу десятки людей заблоковано в ТЦ через пожежу
У Гонконзі сильна пожежа в торговому центрі (ТЦ). В результаті в будівлі заблоковані десятки людей, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.
Йдеться про 38-поверховий Всесвітній торговий центр в районі Козуей-Бей. Перші повідомлення про загоряння надійшли вранці о 6:37 за київським часом. За деякими даними, спочатку близько 100 осіб перебували на даху охопленої вогнем будівлі.
Згідно з попередньою інформацією рятувальників, приблизно 20 осіб вже евакуйовані, проте десятки відвідувачів як і раніше залишаються в центрі. Інформації про постраждалих не надходило.