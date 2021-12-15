Як правильно вибрати ялинку до новорічних свят

У Центрі громадського здоров'я (ЦОЗ) при МОЗ України дали рекомендації, як обрати штучну ялинку чи живу ялинку для святкування Нового року, повідомляє Страна UA.

При покупці штучної ялинки ЦОЗ радить українцям звернути увагу на такі фактори:

Вогнестійкість. Деякі синтетичні матеріали мають властивість миттєво спалахувати.

Запах. Штучні ялинки з неякісного матеріалу можуть пахнути "хімією", а не Новим роком, а ще й виділяти токсичні речовини.

Склад. Зазвичай штучні ялинки виготовляють із полівінілхлориду (ПВХ). Такі ялинки містять шкідливі сполуки свинцю і при нагріванні від гірлянд виділяють шкідливу речовину хлороводень, подібно до отруйного газу фосгену.

У ЦОЗ рекомендують при покупці штучного деревця звернути увагу на упаковку, там обов'язково має бути зазначений склад виробу. Краще вибирати ялинки, виготовлені з вогнестійкого поліетилену чи пластику.

Крім того, у Центрі громадського здоров'я дали низку порад, як обрати живу ялинку до свята: