Німці є пацифістами – Клімкін про блокування ФРН постачання зброї

Блокування Німеччиною постачання НАТО зброї для України пояснюється пацифістичними поглядами німців, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Чи особисто Меркель блокувала? Навряд чи це можна сказати. Коли канцлер особисто блокує постачання снайперських гвинтівок – це можливо, але для Німеччини це, скоріше, виняток.

Ми знаємо, що німецька система продажу зброї є складною. Німці є пацифістами, німецьке суспільство дуже не любить, коли зброя постачається, — як би чогось не вийшло" , – сказав він.

Український дипломат повідомив, що "за весь цей час із Німеччиною було дуже складно мати справи у постачаннях".

"Добре пам'ятаю, коли навіть високоточні верстати було дуже складно пробивати у Німеччині, це навіть не зброя, а товари подвійного призначення. Це німецький інтерес тримати ситуацію під контролем, впливати на ситуацію" , – вважає Клімкін.

Також політик запевнив, що історія з постачанням зброї є конфіденційною, і "в рамках НАТО ніхто нічого відкрито не говорить".