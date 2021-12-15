Німці є пацифістами – Клімкін про блокування ФРН постачання зброї
Блокування Німеччиною постачання НАТО зброї для України пояснюється пацифістичними поглядами німців, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Чи особисто Меркель блокувала? Навряд чи це можна сказати. Коли канцлер особисто блокує постачання снайперських гвинтівок – це можливо, але для Німеччини це, скоріше, виняток.
Ми знаємо, що німецька система продажу зброї є складною. Німці є пацифістами, німецьке суспільство дуже не любить, коли зброя постачається, — як би чогось не вийшло", – сказав він.
Український дипломат повідомив, що "за весь цей час із Німеччиною було дуже складно мати справи у постачаннях".
"Добре пам'ятаю, коли навіть високоточні верстати було дуже складно пробивати у Німеччині, це навіть не зброя, а товари подвійного призначення. Це німецький інтерес тримати ситуацію під контролем, впливати на ситуацію", – вважає Клімкін.
Також політик запевнив, що історія з постачанням зброї є конфіденційною, і "в рамках НАТО ніхто нічого відкрито не говорить".
"Думаю, ця історія пов'язана з побоюваннями німців, що ми, використовуючи снайперську зброю або зброю проти дронів, сприятимемо підвищенню градуса протистояння та ескалації, і що Путін це використовує. Логіка була така, наскільки я знаю з моїх німецьких джерел", – пояснив Клімкін.