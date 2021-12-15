Нове свято та захист тварин: що сьогодні розгляне ВР

Нове свято та захист тварин: що сьогодні розгляне ВР

Сьогодні Рада проводить засідання. У порядку денному законопроекти про авіаційні правила та посилення захисту тварин, а також призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на три вакантні посади за квотою парламенту.﻿ Про це, посилаючись на порядок денний Ради, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Нардепи розглянуть в першому читанні такі законопроекти:

  • щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності - 5877,
  • щодо удосконалення надання медичної допомоги - 6306,
  • щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво - 5688,
  • щодо встановлення святкового дня - День Української Державності - 5864,

Серед законопроектів, які розглянуть у другому читанні:

  • щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління - 5572,
  • щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення - 5873,
  • щодо функціонування національної системи кваліфікацій - 4147,
  • про кредитні спілки - 4278,
  • щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України - 3683,
  • щодо державної підтримки сфери спорту - 4577,
  • щодо удосконалення законодавства з питань захисту тварин від жорстокого поводження у розважальній діяльності - 5409,
  • про лікарські засоби - 5547,
  • про антидопінгову діяльність у спорті - 5099,
  • щодо удосконалення пенсійного законодавства - 4668.

Новини

analytics