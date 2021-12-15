Нове свято та захист тварин: що сьогодні розгляне ВР

Сьогодні Рада проводить засідання. У порядку денному законопроекти про авіаційні правила та посилення захисту тварин, а також призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на три вакантні посади за квотою парламенту.﻿ Про це, посилаючись на порядок денний Ради, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Нардепи розглянуть в першому читанні такі законопроекти:

щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності - 5877,

щодо удосконалення надання медичної допомоги - 6306,

щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво - 5688,

щодо встановлення святкового дня - День Української Державності - 5864,

Серед законопроектів, які розглянуть у другому читанні: