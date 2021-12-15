Навіщо класти розрізаний лимон поруч із ліжком перед сном

Ви лягаєте спати рано, але, прокидаючись вранці, все ще почуваєтеся втомленим, ніби не спали взагалі? Все, що Вам потрібно зробити, це розрізати наполовину лимон і покласти його поруч з ліжком або помістити в склянку з водою біля ліжка. Ефект буде приголомшливий, повідомляє Вести.

Завдяки поживним речовинам лимони особливо корисні. Але, крім того, щоб їх їсти, можна отримати масу переваг, просто порізавши цитрусові та поклавши їх увечері поряд зі своїм ліжком.

Бадьорий аромат

Як показують результати дослідження Національного центру біотехнологічної інформації Німеччини, лимони покращують настрій і, отже, можуть полегшити піднесення вранці.

Цитрусові забезпечують підвищення серотоніну і, отже, рівня гормону щастя та доброго самопочуття. Таким чином, тропічні фрукти в спальні допоможуть вам краще встати з ліжка вранці, а також поширять приємний аромат, який зробить вас свіжим та бадьорим ранком.

Допомога при застуді

Якщо ви страждаєте від закладеного носа та застуди, цей трюк все одно може подарувати вам спокійну ніч. Для цього покладіть лимон на тарілку і посоліть. Потім поставте його поряд з ліжком і отримайте користь для своїх дихальних шляхів.

Дослідники з'ясували, що цей домашній засіб має антибактеріальну дію на носові пазухи та позитивно підтримує імунну систему. Якщо це занадто складно для вас, можете використовувати лимонну ефірну олію в ароматичній лампі або покласти вату з нею поруч із ліжком.