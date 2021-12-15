Чубаров оцінив ризик вторгнення Росії в Україну

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що ймовірне вторгнення Російської Федерації в Україну може статися навіть раніше початку 2022 року. За його словами, на це вказує одразу кілька факторів, повідомляє Обозреватель.

Чубаров зазначив, що крім концентрації російських військ біля кордонів України на федеральних каналах в РФ "нагнітається шалений рівень розлюченості" щодо України.

"Якщо врахувати лише два фактори останнього часу: концентрацію російських військ біля кордонів України, шалений рівень розлючення російських федеральних каналів щодо України, то складається враження, що росіяни можуть і не почекати до початку 2022 року" , - написав Чубаров.

Посол США в Україні в 2003-2006 роках Джон Хербст заявив, що президент Росії Володимир Путін сконцентрував свої війська біля кордонів України через провал кремлівської політики щодо Донбасу.

Своєю чергою, у комітеті Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки запевнили, що зараз ситуація на українських кордонах контрольована і підстав для паніки немає.